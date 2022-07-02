Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш рассказал, кто может попасть под удар россии после Украины

В последний день июня Государственная дума рф зарегистрировала проект поправок в закон "О порядке принятия в рф и образования в ее составе нового субъекта".

Поправками, предложенными депутатами из "Справедливой россии", предполагается, что "принятие в российскую федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или его части осуществляется с учетом разделения большинством граждан иностранного государства или его части культуры российской федерации как уникального наследия ее многонационального народа".

Что такое "культура рф", как понять, что "большинство граждан иностранного государства или его части" разделяют эту культуру – трудно понять в юридическом смысле. Но эта поправка дает повод для аннексии.

При этом не думаю, что этот законопроект рассчитан на Украину. Поскольку в случае с Украиной местоположение границ аннексированной части не имеет значение. Фактически все они – новооккупированные – тем или иным образом граничат с рф или с тем, что она считает своей территорией – Крым, захваченная часть Донбасса.

Тут скорее речь о Приднестровье. Недавно Молдова, получившая вместе с Украиной статус кандидата в ЕС, присоединилась к санкциям против рф. И замглавы Совбеза рф Медедвев тут же пригрозил, что россия – ответит.

Думаю, Молдова должна серьезно воспринимать угрозу возможной аннексии россиянами Приднестровья в связи с этой возможной поправкой в российское законодательство. Данная территория не граничит с рф.

Что касается аннексии украинских территорий, то все механизмы для этого уже прописаны в российском законодательстве. И опробованы на Крыме.

Там отмечается важность согласия государства, часть которого (или его целиком) рф намерена поглотить. Так что россия не может просто взять – и аннексировать ту же часть Запорожской или Херсонской областей, что под ее контролем. Не может, пока не будет объявленная некая фейковая Херсонская народная республика, Запорожская народная республика или Южноукраинская республика из двух областей. То есть, квазиобразования должны сперва провозгласить (под чутким российским руководством) свой "суверенитет", принять "декларацию о независимости" как было с Крымом – а потом просить принять их в состав рф. На данный момент без соблюдения этого порядка аннексия невозможна.

Так что пока россия полностью не контролирует эти территории, там не могут быть никакие ХНР и ЗНР. Им нужны сперва квазивласти, которые примут соответствующие решения.

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Что касается аннексии Донецкой и Луганской областей (на части которых россией образованы так называемые "ДНР" и "ЛНР") – это вполне возможно по указанному выше сценарию. Как только россияне получат контроль над всем Донбассом.

Но пока не похоже, что им это удастся. По крайней мере, касательно Донецкой области, которой кстати, сегодня исполняется 90 лет. На данный момент 45% Донетчины контролирует украинская власть, там сосредоточены мощные силы и средства ВСУ.

А аннексия только Луганской области – это просто политическое решение одной из целей вторжения, но не реальная цель. То остается прежней – наземный коридор в Крым и отрезание Украины от моря.

А вот если россиян получат контроль над всем Донбассом, они могут попытаться захватить полностью, а потом и аннексировать и Запорожскую с Херсонской области. Наша задача – сорвать все их планы.