Молдова на 90% без світла, а Кишинів може залишитися без води: посла росії викликають у МЗС

У Молдові залишаються серйозні проблеми з електроенергією

Масована ракетна атака росії на Україну 23 листопада залишила багато міст без світла та води. Проте від дій країни-агресора постраждала й сусідня країна. Більшість Молдови залишилася без електроенергії. Станом на 24 листопада ситуація не налагодилася.

Як повідомив інтерв’ю ВВС голова Міністерства закордонних справ Молдови Ніку Попеску, у країні, як і раніше, серйозні проблеми з електропостачанням. На сьогодні приблизно 90% Молдови залишається без світла.

"Тролейбуси, світлофори, водогін — відключення електрики торкнулося всього. Традиційно ми імпортуємо електроенергію з України та Румунії. В останні півтора місяця були перебої, але сьогодні блекаут набагато гірше", — сказав Попеску.

Він також додав, що росія спеціально завдає таких збитків і це може призвести до дуже небезпечної ситуації.

"Це збитки, спеціально завдані росією. Нам потрібна електрика. Нам потрібен газ. Це дуже небезпечна ситуація. Молдовани можуть спробувати виїхати до ЄС. Можливо, ми зіткнулися з гуманітарною кризою, яку відчує вся Європа", — зазначив глава МЗС Молдови.

Також стало відомо, що після того, як росія, здійснюючи ракетні атаки на Україну, залишила без електрики практично всю сусідню країну, до Міністерства закордонних справ Молдови для пояснень було викликано російського посла.

"Атаки росії на енергетичну інфраструктуру України знову занурили Молдову у темряву. Масові відключення світла по всій країні, включаючи Кишинів та будівлю МЗС. Я дав доручення викликати для пояснень посла росії", — зазначив він.

Тим часом Кишинів через вчорашнє відключення світла може залишитися без водопостачання напередодні зими. Таку заяву зробила мер Кишинева Іон Чебан.

Він зазначив, що водоканал не зможе справлятися із цінами на електрику, а також газ.

"Шановні жителі, нас попередили, що сьогодні ми можемо залишитися без води. Ми навели всі аргументи центральній владі та відповідальним інстанціям, що водоканал більше не може справлятися з високими цінами на електрику та газ", — сказав міський голова.

Нагадаємо, що в поліції розповіли, скільки людей загинули та постраждали під час ракетної атаки росії на Україну 23 листопада.