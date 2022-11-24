Молдова на 90% без света, а Кишинев может остаться без воды: посла россии вызывают в МИД

В Молдове по-прежнему серьезные проблемы с электроэнергией

Массированная ракетная атака россии на Украину 23 ноября оставила многие города без света и воды. Однако от действий страны-агрессора пострадала и соседняя страна. Большая часть Молдовы осталась без электроэнергии. По состоянию на 24 ноября ситуация не наладилась.

Как сообщил интервью BBC глава Министерства иностранных дел Молдовы Нику Попеску, в стране по-прежнему серьезные проблемы с электроснабжением. На сегодняшний день примерно 90% Молдовы остается без света.

"Троллейбусы, светофоры, водопровод — отключение электричества коснулось всего. Традиционно мы импортируем электроэнергию из Украины и Румынии. В последние полтора месяца были перебои, но сегодня блэкаут намного хуже", — сказал Попеску.

Он также добавил, что россия специально наносит такой ущерб и это может привести к очень опасной ситуации.

"Это ущерб, специально нанесенный россией. Нам необходимо электричество. Нам нужен газ. Это очень опасная ситуация. Молдоване могут попытаться уехать в ЕС. Возможно, мы столкнулись с гуманитарным кризисом, который почувствует вся Европа", — отметил глава МИД Молдовы.

Также стало известно, что после того, как россия, совершая ракетные атаки на Украину, оставила без электричества практически всю соседнюю страну, в Министерство иностранных дел Молдовы для объяснений был вызван российский посол.

"Атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины снова погрузили Молдову во тьму. Массовые отключения света по всей стране, включая Кишинев и здание МИД. Я дал поручение вызвать для объяснений посла России", — отметил он.

Тем временем Кишинев из-за вчерашнего отключения света может остаться без водоснабжения в преддверии зимы. Такое заявление сделала мэр Кишинева Ион Чебан.

Он отметил, что водоканал не сможет справляться с ценами на электричество, а также газ.

"Уважаемые жители, нас предупредили, что сегодня мы можем остаться без воды. Мы привели все аргументы центральным властям и ответственным инстанциям, что водоканал больше не может справляться с высокими ценами на электричество и газ", — сказал городской глава.

Напомним, что в полиции рассказали, сколько человек погибли и пострадали во время ракетной атаки россии на Украину 23 ноября.