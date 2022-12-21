Отвлечение внимания от Украины: насколько реально вторжение россии в Молдову

Молдова не единственный вариант для россии, чтобы отвлечь внимание от поражения в Украине

Угроза вторжения россии в Молдову является весьма серьезной, так как кремлевский диктатор владимир путин может захотеть отвлечь население от поражения в Украине.

Как рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире канала FREEДОМ, в непризнанном Приднестровье действительно находится до 10 тысяч военных, которые могут создать большие проблемы для Молдовы и поставить под угрозу ее существование в нынешнем виде.

Впрочем, он отметил, что заявление представителя Службы информации и безопасности (СИБ) Александру Мустяцэ о возможном российском вторжении прозвучало в контексте возможного прорыва россиян к Приднестровью в Одесской области.

"На мой взгляд, это маловероятно, практически невероятно. Я даже не знаю, что может случиться для того, чтобы россияне прорвались по украинской суше", — сказал Попович.

Вместе с тем он отметил, что путин может начать какую-то новую войну, чтобы отвлечь население от поражения в Украине, однако в таком случае Молдова для него не будет единственным вариантом. Среди потенциальных жертв будущей агрессии обозреватель отметил Грузию и Казахстан.

"То есть вариант, при котором неудачный ход войны в Украине он захочет прикрыть чем-то более победоносным, он достаточно логичен", — добавил он.

Как сообщалось ранее, Мустяцэ накануне сообщил, что в Молдове понимают, что россия точно захочет получить контроль над Приднестровьем и может попытаться сделать это до весны 2023 года. Впрочем, позже в СИБ его слова уточнили и отметили, что озвученный сценарий будет зависеть от хода войны в Украине.

Напомним, в ходе российского вторжения в Украину на территорию Молдовы пару раз падали ракеты, кроме того, страна тесно связана с украинской энергосетью, а потому блэкауты влияют и на нее. К примеру в конце ноября после удара по Украине без света осталось 90% Молдовы.