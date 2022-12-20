Борьба с зависимостью: вчерашние союзники путина объединяются для отказа от российских энергоносителей

Все больше стран ищут альтернативные варианты доступа к энергоносителям, чтобы избавиться от зависимости от страны-агрессора.

В субботу, 17 декабря, Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия подписали соглашение о прокладке подводного кабеля для передачи азербайджанской электроэнергии через Черное море, сообщает "Europa Libera Romania". Этот проект является частью плана Европейского Союза по уменьшению зависимости от российских энергоносителей и должен быть реализован в течение шести лет.

"Телеграф" выяснял, почему вчерашние союзники путина объединяются для преодоления энергетической зависимости от рф, и как такие тенденции повлияют на экономику страны-террориста.

Мост в Европу в обход россии

Межправительственное соглашение о создании нового пути транспортировки электроэнергии было подписано премьер-министрами Грузии, Румынии, Венгрии и президентом Азербайджана в Бухаресте 17 декабря в присутствии президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен. Проект предусматривает прокладку 1200-километрового силового кабеля для передачи электроэнергии из республик Кавказа на Балканы.

Этот проект является частью соглашения в области энергетики между Европейской комиссией и Азербайджаном, и в то же время – флагманским для Грузии в рамках стратегии ЕС "Глобальные ворота". По словам Урсулы фон дер Ляен, Евросоюз готов предоставить финансовую поддержку проекту после проведения технико-экономического обоснования.

"Проект может принести значительную пользу Грузии, стране с европейской судьбой. Это может превратить эту страну в энергетический хаб и интегрировать ее в рынок электроэнергии ЕС. Кабель под Черным морем мог бы транспортировать электроэнергию к нашим соседям в Молдове и на западных Балканах и, конечно, в Украине", — отметила президент Европейской комиссии.

Президент Румынии Клаус Иоганнис назвал проект "решительным" и "амбициозным", ведь его реализация может стать важным шагом в укреплении европейской энергетической безопасности и развитии сотрудничества в Черноморском регионе.

"Учитывая нынешний контекст в сфере безопасности из-за военной агрессии против Украины, мы должны лучше сотрудничать и проявлять больше солидарности для решения текущих проблем", – сказал он.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – одного из немногих европейских политиков, кто до сих пор сохраняет партнерские отношения с Владимиром Путиным, – времена импорта дешевого сырья из россии прошли.

"Мы хотим экономического роста и безопасности. Мы здесь вместе, потому что договорились определить новые источники энергии для Европы", — отметил чиновник.

В свою очередь президент Азербайджана Ильгам Алиев также поздравил инициативу, назвав ее "новым мостом из Азербайджана в Европу".

Страна-террорист теряет рычаги влияния

Уверенность владимира путина в непоколебимости собственного политического влияния и незаменимости российских энергоносителей на мировом рынке сыграла с диктатором злую шутку. Шантаж Европы холодной зимой не сработал: вместо молчаливого согласия с военными преступлениями ВС рф в Украине, страны ЕС не просто включились в борьбу с агрессором, но и активно работают над преодолением энергетической зависимости от россии.

По состоянию на сегодняшний день Европа переориентировала закупки нефти и газа и строит новые терминалы для сжиженного газа. Результатом этих действий стало значительное сокращение объемов экспорта энергоносителей из россии, нефтяное эмбарго, установление предельной цены на газ в 180 евро за мегаватт/час и нефти – в 60 долларов за баррель.

По словам эксперта в сфере энергетики Виктора Логацкого, четырехстороннее энергетическое соглашение, как и появление любой альтернативы поставкам из россии, – положительная тенденция. Например, до полномасштабной войны в Украине страны ЕС были зависимы от российского газа на 40%, а после 10 месяцев вооруженной агрессии этот показатель снизился до 7%.

"Несмотря на то, что россия имела доминирующую позицию по экспорту энергоносителей в Европу, странам ЕС удалось подготовиться к вероятному энергетическому кризису: на сегодняшний день в их хранилищах достаточно газа, чтобы пережить эту зиму без дефицита. Кроме того, за последние годы в Европе построили новые конвекторы, позволяющие переправлять природный газ из южной части в центральную, что значительно диверсифицировало газопроводную систему стран ЕС. в преодолении дефицита газа", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Следующим после решения об эмбарго на российскую нефть со стороны всех европейских стран (за исключением Венгрии, до сих пор не разорвавшей контракты с россией) станет отказ от закупок нефтепродуктов российского происхождения – дизтоплива и бензина, считает Виктор Логацкий.

Самым показательным в ситуации с подписанием соглашения о прокладке подводного кабеля для передачи азербайджанской электроэнергии через Черное море является то, что к ней присоединилась Венгрия — едва ли не последний партнер россии среди стран ЕС. Виктор Орбан не просто поставил свою подпись в документе, но и сделал заявление о поиске "новых источников энергии для Европы".

По словам политического аналитика Олега Лесного, токсичность и ненадежность путинского режима отталкивает от него даже тех, кто еще вчера готов был поддерживать кремль при любых обстоятельствах в обмен на финансовую выгоду.

"Венгрия все еще пытается сидеть на двух стульях. С одной стороны – продолжает заигрывать с россией, получая "конверты" в Кремле, а с другой – делает все для укрепления связей в Евросоюзе, который действительно обеспечивает ей надежное финансовое развитие. Однако в последнее время здравый смысл побеждает. Доказательствами этого является разблокирование Будапештом решения ЕС о предоставлении Украине 18 млрд евро для ликвидации дефицита бюджета, заморозка значительной суммы российских активов на территории Венгрии, а теперь и намерение снизить энергетическую зависимость от рф", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

Сохранять партнерские отношения с рф сейчас не только токсично, но и рискованно с финансовой точки зрения, говорит Олег Лесной. Понимая это, прагматичная Германия в очень короткие сроки избавилась от энергетической зависимости от россии, а теперь ее опыт перенимают и другие европейские страны.

"Это уже устойчивая тенденция, которая приведет к тому, что россия окажется в положении Северной Кореи. Правда, на это уйдет немало времени, а Украина уже сейчас платит за это кровью своих граждан", — отмечает политолог.

В то же время, ожидать, что "энергетический бойкот" Европы уничтожит российскую экономику в считанные месяцы, не стоит. По словам доктора экономических наук, заслуженного экономиста Украины Алексея Плотникова, потери от падения продаж нефти и газа в россии уже ощущаются, но это пока не критические показатели.

"По состоянию на сегодняшний день экономическую ситуацию в россии удается стабилизировать за счет значительных накоплений и резервов, полученных в том числе от продажи энергоносителей уже во время войны. Чтобы российская экономика ощутимо пострадала, необходимо больше времени. Если бы это происходило в мирное время, 6-12 месяцев, необходимые для этих процессов, пролетели бы быстро, но учитывая те потери, которые ежедневно несет Украина, это значительный промежуток времени для нас. Пока что ни санкции, ни потери из-за снижения спроса на российские энергоносители не нанесли рф такого ущерба, который заставил бы путина вывести войска из Украины и остановить войну", — подытожил эксперт в комментарии "Телеграфу".