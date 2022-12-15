В ЕС договорились о 9-ом пакете санкций против россии и сказали, когда его утвердят

Европейские лидеры пришли к взаимопониманию по поводу нового пакета антироссийских санкций

В Евросоюзе после череды блокировок и споров одобрили девятый пакет санкций для россии, которая вторглась с войной на территорию Украины. Ряд новых ограничений должен быть утвержден письменно, что может произойти вскоре.

Информацию об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника. По его данным, решение о санкциях было принято на заседания Европейского совета в четверг, 15 декабря.

"Да, я могу подтвердить, что девятый пакет санкций для рф одобрен", — сказал европейский представитель журналистам.

Кроме того, Чешское председательство в Twitter поинформировало, что подтверждения пакета можно ожидать уже в пятницу, 16 декабря.

"Послы в принципе договорились о пакете санкций против россии в рамках постоянной поддержки ЕС Украины. Третий пакет санкций в отношении россии, согласованный в рамках Чешского председательства, должен быть подтвержден завтра в письменной форме", — говорится в сообщении.

Новые ограничения, как ожидалось ранее, включат в себя блокировку на поставки БПЛА и товаров двойного назначения, персональные санкции, в частности, в отношении семьи кадырова. Как сообщал "Телеграф", против девятого пакета санкций для рф выступила Венгрия.