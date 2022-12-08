"Создает трудности везде, где может": Венгрия устроила два новых "сюрприза" Украине

Венгрия против девятого пакета санкций

Венгрия выступила против нового пакета санкций в отношении россии. Кроме того, государство не поддерживает предложение удвоить фонд ЕС, с помощью которого происходит финансирование поставок оружия Украине.

Как пишет издание Financial Times, со ссылкой на высокопоставленных дипломатов Евросоюза, Венгрия использует самое большое оружие, которым может обладать — право вето на любое решение ЕС, которое требует единогласного решения от всех стран-членов.

"Вчера во время встречи послов ЕС Венгрия, уже наложившая вето на пакет помощи Украине на 18 миллиардов евро во вторник, выступила против нового пакета санкций против россии и предложения удвоить фонд ЕС для предоставления оружия Украине и другим странам", — передает издание.

В материале отмечается, что в связи с этим некоторые дипломаты уже выразили свою обеспокоенность тем, что Венгрия "возьмет в заложники" все будущие решения ЕС, которые должны приниматься единогласно.

"Они создают трудности везде, где только могут… Это становится достаточно предсказуемым", — заявил изданию высокопоставленный чиновник Европейского Союза.

В Financial Times добавили, что кроме нового пакета санкций Венгрия может вскоре наложить вето на еще одно важное решение — это расширение Шенгенской зоны, кандидатами на вступление в которую являются Хорватия, Румыния и Болгария.

Напомним, ранее мы писали о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угодил в новый скандал, на который отреагировали сразу в нескольких странах.

Также мы сообщали о том, что в Венгрии заявили, что хотят призвать ЕС к пересмотру политики санкций против россии.