"Створює труднощі скрізь, де може": Угорщина влаштувала два нові "сюрпризи" Україні

Угорщина проти дев’ятого пакету санкцій

Угорщина виступила проти нового пакету санкцій щодо росії. Крім того, держава не підтримує пропозицію подвоїти фонд ЄС, за допомогою якого відбувається фінансування постачання зброї Україні.

Як пише видання Financial Times, з посиланням на високопоставлених дипломатів Євросоюзу, Угорщина використовує найбільшу зброю, якою може мати право вето на будь-яке рішення ЄС, яке вимагає одностайного рішення від усіх країн-членів.

"Учора під час зустрічі послів ЄС Угорщина, яка вже наклала вето на пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро у вівторок, виступила проти нового пакету санкцій проти росії та пропозиції подвоїти фонд ЄС для надання зброї Україні та іншим країнам", — передає видання.

У матеріалі зазначається, що у зв’язку з цим деякі дипломати вже висловили своє занепокоєння тим, що Угорщина візьме в заручники всі майбутні рішення ЄС, які мають ухвалюватися одноголосно.

"Вони створюють труднощі скрізь, де тільки можуть… Це стає досить передбачуваним", — заявив виданню чиновник Європейського Союзу.

У Financial Times додали, що окрім нового пакету санкцій, Угорщина може незабаром накласти вето на ще одне важливе рішення — це розширення Шенгенської зони, кандидатами на вступ до якої є Хорватія, Румунія та Болгарія.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у новий скандал, на який відреагували одразу в кількох країнах.

Також ми повідомляли, що в Угорщині заявили, що хочуть закликати ЄС до перегляду політики санкцій проти росії.