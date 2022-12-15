У ЄС домовилися про 9-й пакет санкцій проти росії і сказали, коли його затвердять

Європейські лідери дійшли порозуміння щодо нового пакету антиросійських санкцій

У Євросоюзі після низки блокувань і суперечок схвалили дев’ятий пакет санкцій для росії, яка вторглася з війною на територію України. Ряд нових обмежень має бути затверджено письмово, що може статися невдовзі.

Інформацію про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на високопоставленого європейського чиновника. За його даними, рішення про санкції було ухвалено на засідання Європейської ради у четвер, 15 грудня.

"Так, я можу підтвердити, що дев’ятий пакет санкцій для рф схвалено", — сказав європейський представник журналістам.

Крім того, Чеське головування у Twitter поінформувало, що на підтвердження пакету можна очікувати вже в п’ятницю, 16 грудня.

"Посли в принципі домовилися про пакет санкцій проти росії в рамках постійної підтримки ЄС України. Третій пакет санкцій щодо рф, узгоджений у рамках Чеського головування, має бути підтверджений завтра у письмовій формі", — йдеться у повідомленні.

Нові обмеження, як очікувалося раніше, включать блокування на поставки БПЛА і товарів подвійного призначення, персональні санкції, зокрема, щодо сім’ї кадирова. Як повідомляв "Телеграф", проти дев’ятого пакету санкцій для росії виступила Угорщина.