В ЕС договорились о предельных ценах на газ: подробности

Для работы механизма нужно несколько условий

Министры энергетики стран Европейского союза договорились об установлении ценового потолка для цен на газ. Ограничение цен на природный будет находится на уровне 180 евро.

О договоренности сообщил представитель чешского председательства в Европейском Союзе Дмитрий Черников. О событии он коротко написал на своей странице в Twitter — "По рукам".

По данным агентства Bloobmerg, страны ЕС договорились, что цена на природный газ будет ограничена на уровне 180 евро. Тем самым был положен конец многомесячным политическим спорам о том, стоит ли вмешиваться в энергетический кризис, который угрожал региону рецессией.

В агентстве сообщили, что так называемый механизм коррекции газового рынка, который призван не допустить экстремальных колебаний цен, будет применен с 15 февраля. В материале отмечается, что цена в 180 евро на порядок ниже, чем предыдущее предложение Еврокомиссии, которое не смогло бы предотвратить резкие скачки, наблюдавшиеся в регионе в начале этого года. В то время россией были ограничены поставки газа в Европу в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

Новый ценовой потолок для природного газа заработает в том случае, если разница в цене с мировыми ценами на сжиженный природный газ превысит 35 евро. Для запуска нового механизма цены должны будут оставаться выше обоих предельных уровней на протяжении трех дней.

Отметим, что в россии уже успели отреагировать на действия ЕС. Пресс-секретарь путина пригрозил "соответствующими решениями".

"Попытки установить потолок цен на газ неприемлемы, будет соответствующее решение, как с указом по нефти", — заявил песков.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Европейском Союзе определились с верхней ценой на российскую нефть. В тоже время в самой россии уже придумали, чем будут отвечать на данный потолок.