В ЕС договорились о предельных ценах на газ: подробности
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Для работы механизма нужно несколько условий
Министры энергетики стран Европейского союза договорились об установлении ценового потолка для цен на газ. Ограничение цен на природный будет находится на уровне 180 евро.
О договоренности сообщил представитель чешского председательства в Европейском Союзе Дмитрий Черников. О событии он коротко написал на своей странице в Twitter — "По рукам".
По данным агентства Bloobmerg, страны ЕС договорились, что цена на природный газ будет ограничена на уровне 180 евро. Тем самым был положен конец многомесячным политическим спорам о том, стоит ли вмешиваться в энергетический кризис, который угрожал региону рецессией.
В агентстве сообщили, что так называемый механизм коррекции газового рынка, который призван не допустить экстремальных колебаний цен, будет применен с 15 февраля. В материале отмечается, что цена в 180 евро на порядок ниже, чем предыдущее предложение Еврокомиссии, которое не смогло бы предотвратить резкие скачки, наблюдавшиеся в регионе в начале этого года. В то время россией были ограничены поставки газа в Европу в связи с полномасштабным вторжением в Украину.
Новый ценовой потолок для природного газа заработает в том случае, если разница в цене с мировыми ценами на сжиженный природный газ превысит 35 евро. Для запуска нового механизма цены должны будут оставаться выше обоих предельных уровней на протяжении трех дней.
Отметим, что в россии уже успели отреагировать на действия ЕС. Пресс-секретарь путина пригрозил "соответствующими решениями".
"Попытки установить потолок цен на газ неприемлемы, будет соответствующее решение, как с указом по нефти", — заявил песков.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Европейском Союзе определились с верхней ценой на российскую нефть. В тоже время в самой россии уже придумали, чем будут отвечать на данный потолок.