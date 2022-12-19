У ЄС домовилися про граничні ціни на газ: подробиці

Для роботи механізму потрібно кілька умов

Міністри енергетики країн Європейського союзу домовилися про встановлення стелі цін на газ. Обмеження цін на природне буде на рівні 180 євро.

Про домовленість повідомив представник чеського головування у Європейському Союзі Дмитро Черніков. Про подію він коротко написав на своїй сторінці у Twitter — "По руках".

За даними агентства Bloobmerg, країни ЄС домовилися, що ціна на газ буде обмежена на рівні 180 євро. Тим самим було покладено край багатомісячним політичним суперечкам про те, чи варто втручатися в енергетичну кризу, яка загрожувала регіону рецесією.

В агентстві повідомили, що так званий механізм корекції газового ринку, який має не допустити екстремальних коливань цін, буде застосовано з 15 лютого. У матеріалі зазначається, що ціна 180 євро на порядок нижча, ніж попередня пропозиція Єврокомісії, яка не змогла б запобігти різким стрибкам, що спостерігалися в регіоні на початку цього року. На той час росією було обмежено постачання газу до Європи через повномасштабне вторгнення в Україну.

Нова цінова стеля для природного газу почне працювати в тому випадку, якщо різниця в ціні зі світовими цінами на скраплений природний газ перевищить 35 євро. Для запуску нового механізму ціни повинні будуть залишатися вищими за обидва граничні рівні протягом трьох днів.

Зазначимо, що у росії вже встигли відреагувати на дії ЄС. Прес-секретар путіна пригрозив "відповідними рішеннями".

"Спроби встановити стелю цін на газ неприйнятні, буде відповідне рішення, як із указом щодо нафти", — заявив пісків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Європейському Союзі визначились із верхньою ціною на російську нафту. У той же час у самій росії придумали, чим відповідатимуть на цю стелю.