Россия вооружила Белорусь "Искандерами" и не только: итоги встречи путина и лукашенко

Александр Лукашенко поблагодарил путина за новое вооружение

В понедельник, 19 декабря, владимир путин впервые за три года прилетел в Беларусь с официальным визитом. Он провел встречу с главой республики Александром Лукашенко в ходе которой диктаторы обсудили дальнейшее сотрудничество двух государств.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Президенты договорились и дальше проводить совместные учения военных рф и Беларуси. Также они обсудили совместное производство новой военной техники и подготовку белорусских военных летчиков россиянами. К слову, путина в аэропорту встречал лично Александр Лукашенко, видео поделился беларусский провластный Telegram-канал "Пул первого".

В частности, не обошли стороной и тему поглощения Беларуси россией. По словам путина, у него таких планов нет касательно любой страны — это нецелесообразно. А Лукашенко обвинил запад в этих тезисах.

"Это тезисы из-за рубежа, наших беглых. Вот они пара тысяч сбежали туда, деньги-то надо зарабатывать, просто так ничего не платят…Они даже не пишут эти тезисы, им их подбрасывают", — заявил бессменный президент РБ.

Также Александр Лукашенко поблагодарил президента страны-агрессора за то, что та передала Беларуси и поставила на боевое дежурство комплекс С-400 и "Искандер".

Помимо этого два диктатора обсудили следующие темы:

президенты заявили якобы их страны минимизировали влияние санкций на свои экономики;

Лукашенко в скором времени посетит россию;

россия будет готовить экипажи белорусских самолетов, переоборудованных для возможного применения воздушных боеприпасов с ядерной боевой частью;

россия и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники;

вместе страны продолжат строить Союзное государство;

по итогам года товарооборот должен достигнуть 40 млрд;

планируется завершить строительство второго блока АЭС в Белоруссии;

даны поручения правительствам рф и Белоруссии доработать программу по созданию единого рынка газа;

"фактически сейчас определяется будущее белорусского и российского народов";

фактически на переговорах с путиным была создана база для будущего рывка рф и Белоруссии вперёд.

Ранее мы рассказывали о том, что путин собрался раздавать крымскую землю своим военнымк размером 2х2.