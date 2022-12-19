Росія озброїла Білорусь "Іскандерами" і не тільки: підсумки зустрічі путіна та лукашенка

Олександр Лукашенко подякував путіну за нове озброєння

У понеділок, 19 грудня, володимир путін вперше за три роки прилетів до Білорусі з офіційним візитом. Він провів зустріч із главою республіки Олександром Лукашенко під час якої диктатори обговорили подальшу співпрацю двох держав.

Про це повідомляє "Українська правда".

Президенти домовилися й надалі проводити спільні навчання військових росії та Білорусі. Також вони обговорили спільне виробництво нової військової техніки та підготовку білоруських військових льотчиків росіянами. До речі, путіна в аеропорту зустрічав особисто Олександр Лукашенко, відео поділився білоруський провладний Telegram-канал "Пул першого".

Зокрема, не оминули і тему поглинання Білорусі росією. За словами путіна, він не має таких планів щодо будь-якої країни — це недоцільно. А Лукашенко звинуватив захід у цих тезах.

"Це тези з-за кордону, наших втікачів. Ось вони кілька тисяч втекли туди, гроші треба заробляти, просто так нічого не платять ... Вони навіть не пишуть ці тези, їм їх підкидають", — заявив незмінний президент РБ.

Також Олександр Лукашенко подякував президенту країни-агресора за те, що та передала Білорусі та поставила на бойове чергування комплекс С-400 та "Іскандер".

Крім цього, два диктатори обговорили наступні теми:

президенти заявили нібито їхні країни мінімізували вплив санкцій на свої економіки;

Лукашенко незабаром відвідає росію;

росія готуватиме екіпажі білоруських літаків, переобладнаних для можливого застосування повітряних боєприпасів з ядерною бойовою частиною;

росія та Білорусь домовилися займатися створенням нової військової техніки;

разом країни продовжать будувати Союзну державу;

за підсумками року товарообіг має сягнути 40 млрд;

планується завершити будівництво другого блоку АЕС у Білорусії;

дано доручення урядам росії та Білорусії доопрацювати програму зі створення єдиного ринку газу;

"фактично зараз визначається майбутнє білоруського та російського народів";

фактично на переговорах з путіним була створена база для майбутнього ривка росії і Білорусії вперед.

Раніше ми розповідали про те, що путін зібрався роздавати кримську землю своїм військовим розміром 2х2.