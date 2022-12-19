путін зібрався роздавати кримську землю своїм військовим: українці відповіли

Землю хочуть роздавати у Підмосков’ї та Криму

Російський диктатор володимир путін підписав розпорядження, як зачіпає земельні ділянки в окупованому Криму. Землю українського півострова у країні-агресорці хочуть роздавати так званим "героям" війни в Україні.

Так, згідно з інформацією на російському офіційному порталі правової інформації, путін рекомендував владі Підмосков’я, Криму та Севастополя ухвалити законодавчі акти, які регламентували б безплатну видачу земельних ділянок "героям" так званої "спецоперації" в Україні. Документ має назву "Про додаткові заходи соціальної підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей".

У документі йдеться про російських військовослужбовців, які отримали державні нагороди під час війни в Україні, а також про сім’ї загиблих "героїв"-окупантів. Уряду країни-агресора було доручено забезпечити укладання між профільними структурами та владою вищевказаного суб’єкта Росії (і "владою" окупованого півострова) угод про порядок взаємодії при наданні земельних ділянок військовослужбовцям.

Зазначимо, що нове розпорядження путіна у багатьох викликало лише сміх. Багато хто відзначив, що окупанти може і можуть розраховувати на безкоштовну землю, але не зовсім у тому сенсі, як їм хотілося б.

Нагадаємо, раніше ми вже писали про те, що указ путіна щодо Херсонської області викликали хвилю гумору в мережі.

Також ми повідомляли про те, що путін озвучив черговий шалений фейк про ЗСУ.