Чому путіну зараз потрібен лукашенко: для війни проти України чи "царських" амбіцій

Євген Магда прокоментував "Телеграфу" незвичний візит очільника кремля в Мінськ

Візит кремлівського диктатора володимира путіна в білорусь на перемовини з самопроголошеним президентом РБ олександром лукашенком потрібна лідеру рф переважно з іміджевих, а не військових міркувань.

Таку думку "Телеграфу" висловив директор Інституту світової політики Євген Магда.

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення путін та лукашенко провели 12 особистих зустрічей. І всі вони проходили на території росії.

"Думаю, ми припускаємося серйозної помилки, коли вважаємо, що путін летить до Мінська виключно, щоб вирішити питання участі білоруських військ у війні проти України. Відверто кажучи, це питання не буде в будь-якому вигляді, як на мене, озвучено з тієї простої причини, що процес підготовки російських військ на території білорусії триває і невідомо, коли він закінчиться. Вже анонсовано суттєві переговори по газу. Можливо, росыяни підкинуть лукашенко так би мовити такий собі шматок фінансових можливостей через знижку на газову ціну. Щоб він міг себе більше впевнено почуватися. Але все-таки, думаю, що більш важливим (й думаю, що ці домовленості вже попередньо досягнуті) буде підписання якихось документів в межах союзної держави. Відповідно, які дозволять путіну потішити власне самолюбство в контексті того, що він "відновлює" Радянський Союз, річниця формування якого приходиться на літо 2023 року", — каже експерт.

Тобто, за його словами, це буде як раз тема, що відповідає інтересам путіна та дозволяє лукашенку "продовжити певне маневрування і рухатися з багатьма існуючими факторами вперед".

"Іншими словами, я не очікую надзвичайної сенсації від того, що відбудеться сьогодні в Мінську. Впевнений, що насправді там практично розписано всю партитуру. Зокрема, заплановано пресконференцію і зразково-показове спілкування путіна з лукашенком. Нагадаю, що лукашенко є невизнаним більшістю європейських країн президентом білорусі", — резюмує Євген Магда.

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних Сил України раніше оцінювали ймовірність вступу білорусі у війну проти України.