лукашенко таки дозрів? У Генштабі оцінили ймовірність вступу Білорусі у війну

Українські військовослужбовці не виключають, що північні кордони можуть знову атакуватися з боку Білорусі

Білорусь може серйозно готуватися до вступу у війну з Україною на боці російських військових. Про це свідчать не лише будівництво захисних споруд у прикордонних районах, а й ще кілька факторів, серед яких агітація мирних громадян до вступу до тероборони.

Таку інформацію надали представники Генштабу ЗСУ під час брифінгу 15 грудня. Військові зазначають, що перші заклики до формування загонів ТРО розпочалися в сусідній країні ще минулого тижня.

Добровольцям, з якими проводять бесіди, пояснюють: у разі оголошення в Білорусі військового стану вони отримають зброю та амуніцію, щоб захищати певні об’єкти, які мають стратегічну важливість.

Також білоруський уряд нарешті погодив запровадження смертної кари для військовослужбовців — таке покарання бійці отримуватимуть держзраду. Не виключено, що до переліку "вини" лукашенківські політики включать і добровільне здавання в полон, адже про небажання білорусів воювати повідомлялося неодноразово.

Представники Генштабу наголошують, що подібні дії можуть виявитися черговими кроками у підготовці до участі у війні проти України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що бійців армії лукашенка відправили для охорони неназваного об’єкту, розташованого поблизу білорусько-українського кордону. При цьому українська сторона вважає, що небезпеки такі зрушення поки що не несуть.

Нагадаємо, що про ймовірне майбутнє білоруських військовослужбовців у разі нападу на Україну дуже чітко описав український політик та сержант ЗСУ Юрій Гудименко.