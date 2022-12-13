Армія Білорусі націлилася на об’єкт на кордоні з Україною: прикордонники відреагували

Білоруські війська активізувалися на кордоні з Україною

Білорусь розпочала раптову перевірку бойової готовності, в рамках якої однією з військових частин поставлено завдання щодо прикриття та взяття під охорону об’єкта на південному кордоні, тобто на кордоні з Україною.

Перевірка нібито проводиться раптово для збройних сил РБ. Її головна мета – проведення аналізу білоруських військових до боєздатності. Про це заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович.

Він також зазначив, що насамперед будуть перевірені військові частини, які вирішуватимуть завдання у разі загострення як на кордоні, так і всередині Білорусі.

"Сьогодні піднята о 8-й ранку і готується до бойової готовності одна з частин, яка знаходиться на Південному операційному напрямку. Їй поставлено завдання з виходу та прикриттю взяття під охорону об’єкта на південному кордоні. Надалі перевірка нарощуватиметься. Будуть приведені до перевірки всі оперативні командування "За підсумками буде зроблено глибокий аналіз, результати якого будуть додані президенту", — заявив Вольфович.

Водночас речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко під час брифінгу 13 грудня зазначив, що на кордоні з Білоруссю не зафіксовано підрозділів, здатних здійснити вторгнення.

"Ситуація залишається повністю контрольованою. Ті підрозділи Збройних сил Білорусі, які, як і раніше, перебували на посиленні кордону з нашою країною, так і залишаються – їхня кількість і характер дій не змінюються", — зазначив Демченко.

Він також додав, що раптова перевірка боєздатності Білорусі є нагнітанням ситуації. Проте українські прикордонники стежитимуть за цією ситуацією, наскільки близько підрозділи підійдуть до кордону з Україною.

Нагадаємо, що після початку раптової перевірки бойової готовності велика колона білоруських військ висунулась у бік України. Переміщення військ, у тому числі підтвердила й місцева влада.