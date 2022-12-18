Єдиний варіант: економіст розповів, як росія зможе позбутися путіна

Змістити владу в росії зможуть лише місцеві еліти

Єдиною причиною, через яку в росії можуть відбутися серйозні політичні зміни та зміна влади, може бути лише розкол у колах еліти.

Про це розповів в інтерв’ю Радіо Свобода незалежний економіст, колишній перший заступник голови правління Центрального банку росії Сергій Алексашенко.

Він зазначив, що розкол керівних еліт може статися, якщо росія зазнає серйозної військової поразки у війні проти України, також допоможуть посилення тиску на них за допомогою санкцій та падіння якості життя.

"Причому для цих людей якість життя падає набагато сильніше, ніж для селян чи пенсіонерів у Тамбовській області, чи Магадані. Різке падіння якості життя, готовність терпіти, погоджуватися на те, що тебе вже не сприймають як нормальну людину за межами однієї восьмої частини суші, тільки наростає", — каже Алексашенко.

Економіст наголосив, що у цих чиновників є діти, дружини та коханки. Дітей можуть відрахувати із престижних західних університетів, у дружин конфіскувати квартири, а коханок не можна буде відправити кудись на шопінг.

Він додав, що еліти можуть зазнати таких умов деякий час, але ніхто не знає, коли їхнє терпіння вичерпається.

При цьому Олексашенко зазначає, що цього може і не відбутися, проте це єдиний реалістичний варіант, коли відбудеться зміна влади в росії.

Як повідомлялося раніше, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко раніше висловив думку, що більшість росіян хотіли б, щоб війна закінчилася з будь-яким результатом, проте бунтувати проти кремля вони не стануть.