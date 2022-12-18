Единственный вариант: экономист рассказал, как россия сможет избавиться от путина

Сместить власть в россии смогут лишь местные элиты

Единственной причиной, по которой в россии могут произойти серьезные политические перемены и смена власти, может быть лишь раскол в кругах элиты.

Об этом рассказал в интервью "Радио Свобода" независимый экономист, бывший первый заместитель председателя правления Центрального банка россии Сергей Алексашенко.

Он отметил, что раскол правящих элит может случиться, если россия потерпит серьезное военное поражение в войне против Украины, усиления давления на них посредством тех же санкций и падения качества жизни.

"Причем для этих людей качество жизни падает гораздо сильнее, чем для крестьян или пенсионеров в Тамбовской области или Магадана. Резкое падение качества жизни, готовность терпеть, соглашаться на то, что тебя уже не воспринимают как нормального человека за пределами одной восьмой части суши, только нарастает", — говорит Алексашенко.

Экономист подчеркнул, что у этих чиновников есть дети, жены и любовницы. Детей могут отчислить из престижных западных университетов, у жен конфисковать квартиры, а любовниц нельзя будет отправить куда-то на шопинг.

Он добавил, что элиты могут потерпеть такие условия некоторое время, но никто не знает, когда их терпение иссякнет.

При этом Алексашенко отмечает, что этого может и не произойти, однако это единственный реалистичный вариант, при котором случится смена власти в россии.

Как сообщалось ранее, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко ранее высказал мнение, что большинство россиян хотели бы, чтобы война закончилась с любым результатом, однак бунтовать против кремля они не станут.