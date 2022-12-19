путин собрался раздавать крымскую землю своим военным: украинцы ответили

Землю хотят раздавать в Подмосковье и Крыму

Российский диктатор владимир путин подписал распоряжение, которое затрагивает земельные участки в оккупированном Крыму. Землю украинского полуострова в стране-агрессоре хотят раздавать так называемым "героям" войны в Украине.

Так, согласно информации на российском официальном портале правовой информации, путин рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя принять законодательные акты, которые бы регламентировали бесплатную выдачу земельных участков "героям" так называемой "спецоперации" в Украине. Документ носит название "О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей".

В документе речь идет о российских военнослужащих, получивших государственные награды в ходе войны в Украине, а также о семьях погибших "героев"-оккупантов. Правительству страны-агрессора было поручено обеспечить заключение между профильными структурами и властями вышеуказанного субъекта рф (и "властями" оккупированного полуострова) соглашений о порядке взаимодействия при предоставлении земельных участков военнослужащим.

Отметим, что новое распоряжение путина у многих вызвало только смех. Многие отметили, что оккупанты может и могут рассчитывать на бесплатную землю, но не совсем в том смысле, как им хотелось бы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что указ путина по поводу Херсонской области вызвали волну юмора в сети.

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