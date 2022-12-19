Зачем путину сейчас нужен лукашенко: для войны против Украины или "царских" амбиций

Евгений Магда прокомментировал "Телеграфу" необычный визит главы кремля в Минск

Визит кремлевского диктатора владимира путина в беларусь на переговоры с самопровозглашенным президентом РБ александром лукашенко требуется лидеру россии преимущественно по имиджевым, а не военным соображениям.

Такое мнение "Телеграфу" высказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения путин и лукашенко провели 12 личных встреч. И все они проходили на территории россии.

"Думаю, мы допускаем серьезную ошибку, когда считаем, что путин летит в Минск исключительно, чтобы решить вопрос участия белорусских войск в войне против Украины. Откровенно говоря, этот вопрос не будет в каком-либо виде озвучен по той простой причине, что процесс подготовки российских войск на территории беларуси продолжается и неизвестно, когда он закончится. Уже анонсированы существенные переговоры по газу. Возможно, россияне подкинут лукашенко, так сказать, кусок финансовых возможностей из-за скидки на газовую цену, чтобы он мог более уверенно чувствовать себя. Но все-таки, думаю, что более важным (и считаю, что эти договоренности уже предварительно достигнуты) будет подписание каких-то документов в рамках союзного государства, что позволит путину потешить собственное самолюбие в контексте того, что он "восстанавливает" Советский Союз, годовщина формирование которого приходится на лето 2023 года", — говорит эксперт.

То есть, по его словам, это будет как раз тема, отвечающая интересам путина и позволяющая лукашенко "продолжить определенное маневрирование, двигаясь со многими существующими факторами вперед".

"Другими словами, я не ожидаю чрезвычайной сенсации от того, что произойдет сегодня в Минске. Уверен, что на самом деле там практически расписана вся партитура. В частности, запланирована пресс-конференция и образцово-показательное общение путина с лукашенко. Напомню, что лукашенко считают непризнанным президентом беларуси большинство европейских стран", - резюмирует Евгений Магда.

Напомним, в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины ранее оценивали вероятность вступления беларуси в войну против Украины.