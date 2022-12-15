лукашенко таки созрел? В Генштабе оценили вероятность вступления Беларуси в войну

Украинские военнослужащие не исключают, что северные границы могут быть вновь атакованы со стороны Беларуси

Беларусь может всерьез готовиться ко вступлению в войну с Украиной на стороне российских военных. Об этом свидетельствуют не только строительство защитных сооружений в приграничных районах, но и еще несколько факторов, среди которых — агитация мирных граждан ко вступлению в ряды теробороны.

Такую информацию предоставили представители Генштаба ВСУ во время брифинга 15 декабря. Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов отметил, что первые призывы к формированию отрядов ТРО начались в соседней стране еще на прошлой неделе.

Добровольцам, с которыми проводят беседы, объясняют: в случае объявления в Беларуси военного положения они получат оружие и амуницию, чтобы защищать определенные объекты, имеющие стратегическую важность.

Также белорусское правительство наконец-то согласовало введение смертной казни для военнослужащих — такое наказание будет полагаться бойцам за госизмену. Не исключено, что в перечень "вины" лукашенковские политики включат и добровольную сдачу в плен, ведь о нежелании белорусов воевать сообщалось не раз.

"Не исключено, что такие действия режима лукашенко являются одним из шагов в подготовке к участию в войне против Украины", — резюмировал Громов.

При этом в Генштабе считают, что на данный момент вероятность вторжения остается на весьма низком уровне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бойцов армии лукашенко отправили для охраны неназванного объекта, расположенного вблизи белорусско-украинской границы. При этом украинская сторона считает, что опасности такие подвижки пока не несут.

Напомним, что о вероятное будущее белорусских военнослужащих в случае нападения на Украину весьма четко обрисовал украинский политик и сержант ВСУ Юрий Гудыменко.