"Риск высокий": в Молдове заявили о скором вторжении россии, но есть нюанс

В Молдове оценили риски российской агрессии

В Молдове сделали заявление, по поводу российской агрессии и том, как она может коснуться страны уже в следующем году.

Так, согласно заявлению главы молдавской Службы информации и безопасности (СИБ) Александру Мустяцэ, которое он озвучил в эфире местного телеканала TVR, в Молдове считают, что риски российского вторжения на территории страны, являются высокими.

"Мы знаем, что российская федерация намерена двигаться дальше. Они планируют воссоединиться с приднестровским регионом, который является территорией Молдовы. Это реальный и очень высокий риск", — заявил Мустяцэ.

Кроме того, глава СИБ даже назвал возможные сроки нападения.

"Вопрос не в том, решит ли российская федерация вторгнуться в Молдову, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе, феврале, либо позже, в марте, апреле", — добавил Мустяцэ.

Отметим, что в скором времени после заявления Мустяцэ в Службе информации и безопасности Молдовы решили уточнить слова главы ведомства.

"Уточняем, что директор СИБ имел в виду, что цель рф по созданию сухопутного коридора в Приднестровье актуальна и сегодня, и новое наступление россии в этом направлении может состояться в 2023 году. При этом реализация этого сценария зависит от хода войны в Украине", — объяснили в СИБ.

Напомним, ранее мы писали о том, что война в Украине в очередной раз повлияла на соседнюю Молдову.