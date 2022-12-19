Війна — день 299: росіяни кидають усі сили на Бахмут, а ЗСУ контратакують на Луганщині

Оперативно про головне 19 грудня

Минуло 299 днів з того часу, як російські війська вторглися на територію України. Найактивніші бої, як і раніше, тривають біля Бахмута (Донецька область), який є найпріоритетнішою ціллю для окупаційних військ та керівництва кремля. Росіяни намагалися також спробувати атакувати позиції ЗСУ на лінії Сватово-Кремінна, проте це не приносить жодних результатів. На південному напрямку зафіксовано відхід частини російських військ від Каховки та Нової Каховки, що вселяє надію, що ці міста скоро повернуться під контроль України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 19 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 У Маріуполі озброєні зеки втекли з армії окупантів – радник мера.

00:00 На Миколаївщині повідомляють про роботу ППО, попередньо іранськими дронами, при цьому тривогу в області не оголошували.

З даними за 16 грудня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 296: нова масштабна ракетна атака росіян та бої на Донбасі

Інформація за 17 грудня доступна у зведенні:ВСУ вдарили по Криму, а росія готується до нових наступів.

Про те, якою була ситуація 18 грудня читайте у матеріалі: Війна — день 298: росіяни готуються до затяжного конфлікту, а ЗСУ можуть просунутися на півдні