У Мелітополі підірвали машину з окупантами: стало відомо, хто в ній їхав (фото, відео)

Двоє окупантів серйозно постраждали

На території тимчасово окупованого міста Мелітополь знову пролунав вибух. 23 грудня прямо у центрі міста підірвалася машина російських загарбників.

За даними російських пропагандистів, на вході до парку Горького було підірвано автомобіль, у якому, за попередніми даними, перебували співробітники російських спецслужб. Повідомляється, що один із окупантів отримав тяжкі поранення та був госпіталізований. Другому пасажиру авто відірвало кінцівки

Причиною вибуху пропагандисти називають спрацювання саморобного вибухового пристрою. Після вибуху транспортний засіб вигорів так, що від нього залишився майже один каркас.

Те, що у автомобілі перебували окупанти, підтвердив і мер міста Іван Федоров. У своєму офіційному Telegram-каналі він написав таке:

"За даними очевидців підірвано автомобіль, яким користувалися рашисти. Щодо пасажирів та їхнього стану, інформація уточнюється!", — повідомив Федоров.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у місті Мелітополь було підірвано стратегічно важливий для окупантів міст.

Також ми повідомляли про те, що у відділення ФСБ в окупованому Мелітополі вибухнула машина.