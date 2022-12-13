У Мелітополі підірвали стратегічно важливий для росіян міст (відео наслідків)

Переправа знаходиться на дорозі, що веде з Мелітополя до Маріуполя

У Мелітополі не перестають кошмарити російських окупантів — після серйозної "бавовни" на місцевій базі відпочинку, яку займав ворог, був підірваний один із стратегічно важливих мостів у Запорізькій області. Він з’єднував місто із селом Костянтинівка, перетинаючи річку Молочна.

Подробиці інциденту розповів мер Мелітополя Іван Федоров в особистому Telegram-каналі, а наслідки вибуху показали росЗМІ. Пропагандисти доволі оперативно дісталися до пошкодженого мосту, щоб задокументувати те, що сталося.

За словами Федорова, ця переправа має стратегічний характер. Саме по ній до Мелітополя й далі загарбники переправляли військову техніку, одержувану зі сходу.

Місце вибуху на карті

Нині ж міст перекритий — хоч дорожнє полотно й уціліло після вибуху, два прольоти серйозно просіли, зруйновані внутрішні опори.

Росіяни скаржаться, що тепер їм доводиться шукати окружні шляхи, адже ця дорога з'єднувала Мелітополь із Маріуполем. Втім, Іван Федоров наголошує, що незабаром можливість відходу окупантам знадобиться, щоб якнайшвидше тікати у східному напрямку — ЗСУ максимально близько.

Про це свідчать і почастішання ліквідації місцевих колаборантів і скупчень особового складу російської армії. "Телеграф" розповідав, що залишилося від місця перебування окупантів після останньої серйозної "бавовни" — лише купа каміння та колод. До речі, вціліти на місці інциденту вдалося лише сторожовому песику.