Не лише ЄС та НАТО: Зеленський перерахував головні завдання української дипломатії на 2023 рік

Україна посилить свої позиції на африканському дипломатичному фронті

Президент України під час звернення до послів окреслив головні питання української дипломатії на 2023 рік. Однією з головних цілей є початок переговорів про вступ нашої країни до Євросоюзу. Про це повідомляє "Телеграф".

Під час виступу на конференції послів України Володимир Зеленський, звертаючись до наших амбасадорів, зокрема перерахував наступні завдання на наступний рік:

Початок переговорів щодо вступу України до ЄС;

Підготовка до саміту НАТО та забезпечення його конкретних результатів;

Отримання допомоги у сфері оборони та безпеки;

отримання допомоги у відновленні енергетики після російських ударів;

Міжнародна допомога щодо Плану швидкого відновлення України;

Введення нових санкцій проти Росії, блокування російських активів у світі;

Створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії та військових злочинів Росії;

Захист українських біженців та допомога у їхньому поверненні додому

За словами глави держави, реалізація вищевказаних завдань і буде "нашою перемогою, елементами цієї перемоги".

Крім того, Зеленським було анонсовано створення Української агенції міжнародної допомоги. Її метою буде допомога іншим країнам, у тому числі у цифровій сфері та у сфері продовольчої безпеки.

Особливу увагу Зеленського приділили роботі на африканському напрямі. Наступного року у 10 країнах цього регіону заплановано відкриття посольств України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні назвали чотири головні висновки зустрічі Зеленського та Байдена.

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