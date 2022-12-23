Хай буде світло та тепло: Зеленський з поїзда звернувся до українських енергетиків

Президент упевнений, що Patriots допоможуть закрити небо.

Дорогою до України після продуктивної поїздки до Вашингтона президент Володимир Зеленський записав коротке відео, в якому резюмував підсумок свого візиту до США.

"Повертаємося з Вашингтона – їдемо з добрими результатами. З тим, що справді допоможе ", — заявив глава Української держави.

При цьому Володимир Зеленський не упустив можливості обіграти отимання Україною ракет Patriots, які мають допомогти закрити небо над нашою країною від ударів путінських стерв’ятників.

"Коли ми говоримо "патріоти" в Україні та у Сполучених Штатах, ми все одно маємо на увазі захист держави та людей. Це питання вирішене для України. Є й фінансова підтримка. Є й інші домовленості – про них трохи пізніше ", — заявив президент.

Також у своїй промові Володимир Зеленський подякував Джо Байдену, американському Конгресу в особі двох палат і двох партій, а також українським воїнам у Бахмуті, чий прапор допоміг йому набрати "додаткові очки" у битві за американських виборців.

"Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки – обом палатам, обом партіям, усім, хто підтримує Україну, всім бажаючим перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде! Слава кожному нашому воїну! Слава кожному, хто захищає нашу державу! Везем в Україну, на Донбас, під Бахмут і на південь рішення, на які наші Сили Оборони чекали", — заявив Володимир Зеленський.

Також глава держави розповів про зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, в особі якого подякував усім полякам і місту Жешуву за допомогу.

"Я розповів йому про почуте у Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року… Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили ", — розповів український лідер.

Крім того, глава держави не залишив поза увагою ще одну групу професіоналів, яка відзначала своє свято – українських енергетиків.

"Сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників та працівниць енергетики. Я вітаю всіх вас, захисники, захисниці українського світла, та дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу теж веземо нові домовленості! Слава Україні! ”, – резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що на виступ Зеленського у Конгресі вже встигли відреагувати навіть вороги України.