Порівняння Зеленського із Черчиллем та перемога у PR-війні: що західні ЗМІ пишуть про історичний візит

Приїзд українського лідера стали порівнювати з візитом Вінстона Черчилля

Поїздка президента України Володимира Зеленського у Вашингтон та його виступ перед конгресом — зараз стали одними із найпопулярніших тем на сторінках західних ЗМІ.

Ми вже розповідали, як The Washington Post висловила гіпотезу щодо розбіжностей у постачанні зброї Україні на переговорах Джо Байдена на Володимира Зеленського. "Телеграф" зібрав оцінки західних ЗМІ візиту Зеленського до США:

Politico аналізує готовність республіканців до фінансування

В одній зі статей Politico аналізує, як візит Зеленського до США повпливав на готовність республіканців підтримати додаткове фінансування для України.

Журналістки Шейна Грін та Сара Феріс у статті "Республіканці хвалять Зеленського, але проти майбутньої допомоги" висловили думку, що саме на республіканців було спрямовано приїзд Зеленського.

Стаття "Республіканці хвалять Зеленського, але проти майбутньої допомоги"

Справа у тому, що з січня опозиційна Байдену партія очолить Палату представників, тому можуть розпочатись проблеми з асигнуваннями. Помірна частина республіканців позитивно відреагувала на виступ українського президента, але не відмовилася від тез про необхідність нагляду за допомогою.

"Є побоювання, що гроші підуть не за призначенням. Наявність будь-яких доларів платників податків, які йдуть куди завгодно, чи то всередині країни, чи то за кордон, заслуговує на пильну увагу. Ми висловили зацікавленість у тому, щоб виплати коштів були ретельно вивчені. Це те, до чого ми, як і раніше, прагнутимемо", — заявив конгресмен від Луїзіани Стів Скаліз.

Гері Палмер з Алабами похвалив Зеленського за заклики кинути виклик "режиму-ізгою". Водночас закликав до "прозорості та підзвітності" з питань України.

Не можна сказати, що після візиту Зеленського до США республіканці якось радикально змінили свою позицію щодо посилення підзвітності американської допомоги. Або щодо її зниження.

The Bloomberg та The Guardian порівняли Зеленського із Черчиллем

Чимало ЗМІ писали про візит Зеленського до Вашингтону саме у жанрі репортажу. Майже усі звернули увагу на яскраві деталі, як-от оливковий колір одягу та овації конгресменів, які переросли у гуркіт. CNN порахувало, що президенту аплодували 18 разів.

Багато хто порівняв візит українського президента із візитом до США Вінстона Черчилля:

Репортаж про виступ Зеленського від The Guardian

Девід Сміт у репортажі The Guardian "Volodymyr Zelenskiy channels Churchill to briefly unite a polarised US Congress" пише:

"Не один історик порівнював цей візит з Вінстоном Черчиллем, який відплив до Америки незабаром після нападу на Перл-Харбор. Черчилль провів пресконференцію з президентом Франкліном Рузвельтом і приєднався до нього в церемонії запалювання різдвяної ялинки. Він також звернувся до Конгресу в залі сенату 26 грудня 1941 року. Наприкінці своєї півгодинної промови головний суддя показав "V" на знак перемоги, а репортер зауважив: "Ефект був миттєвим, електричним. Оплески переросли в гуркіт".

"Оплески Зеленському теж перетворилися на рев, коли він, як Черчилль, заявив: "Україна тримає свої позиції й ніколи не здасться", — йдеться у статті.

Своєю чергою видання The Bloomberg написало, що в інтерв’ю Bloomberg Television колишній міністр оборони Леон Панетта порівняв промову Зеленського зі зверненням Черчилля до Конгресу в грудні 1941 року з проханням про підтримку в боротьбі з нацизмом.

Видання пише, що на початку війни багато аналітиків не ставили б на стійкість України проти росії. Але символізм візиту Зеленського, можливо, був найпотужнішим аспектом усієї поїздки.

"З моменту вторгнення росії Зеленський здивував багатьох своєю здатністю згуртувати свої сили та людей, ризикуючи особисто", — пише видання.

Financial Times звернуло увагу, що Зеленський після промови вручив спікерці Ненсі Пелосі прапор України з автографами захисників Бахмута і поцілував її у щоку.

CNN: Перемога у PR-війні

Себастьян Шукла у статті "Поїздка Зеленського до Вашингтона знаменує собою перемогу у піар-війні з путіним" пише, що війна ведеться не лише на холодній передовій, але й стає чимось на кшталт PR.

CNN звертає увагу, що Зеленський використав медіа, щоб "сяяти" перед парламентами, на конференціях та музичних фестивалях. Порівняння з путіном показує прірву: російський президент на фото максимум сидить за столом серед генералів, Зеленський же ранок вівторка провів на лінії фронту у місті Бахмут, де йшли запеклі бої.

Видання теж порівнює селфі Зеленського зі Слов'янська зі смішною відповіддю кремля у вигляді відео, на якому міністр оборони сергій шойгу оглядає війська нібито на передовій (що виявилося тилом).

У понеділок путін здійснив поїздку до Мінська, щоб відвідати свого союзника, Олександра Лукашенка.

"На противагу цьому Зеленський потисне руку – і, можливо, навіть обійме – лідера наймогутнішої нації світу, вільного світу, поспілкується з журналістами на Південній галявині, підпише важливий оборонний пакет, який включає життєво важливі системи протиповітряної оборони Patriot… Це найяскравіший жест від Зеленського до путіна", — пише CNN.

AP: Байден і Зеленський намагаються утримати Конгрес від сварки

Журналіст Аамер Мадані в аналізі AP вважає, що візит Зеленського мав продемонструвати путіну, що США підтримуватимуть Україну скільки це буде потрібно.

"Скільки знадобиться" — потужна риторика, але тепер вона стикається з питанням: "скільки ще терпіння матиме розділений Конгрес для війни без ясного кінця, яка завдає шкоди світовій економіці?".

Зеленський визнав, що Україна опинилася в більш вигідному становищі завдяки двопартійній підтримці Конгресу. Видання підкреслює, що двопартійна єдність щодо України почала слабшати. У республіканській партії є ознаки невдоволення.

Конгресмен Кевін Маккарті, який змагається за місце наступного спікера Палати представників, коли республіканці приймуть посаду в новому році, заявив, що його партія не буде виписувати "чистий чек" для України.

Петр Пуділ, член правління словацької неурядової групи Globsec, сказав, що місія Зеленського щодо залучення Америки є складною, але він справляється із завданням.

"Одна з цілей Зеленського для цієї поїздки — переконати тих, хто все ще скептично налаштований, що перемога — це реальний варіант. Але це можна зробити, і тільки якщо вони нададуть належну підтримку. Кожен має розуміти, що шанси на перемогу є", — сказав Пуділ.

The New York Times: Натяки на занепокоєння

У статті "Свято стійкості для Зеленського та рекламний пітч для підтримки" видання The New York Times пише, що між рядками читалися натяки на хвилювання про наступний рік.

Видання пише, що Зеленський сумнівається, що російські сили можуть бути переможені найближчим часом. Стійкість країни може опинитися під загрозою, рішучість рятівників може похитнутися.

Стаття The New York Times

Нарощування російських військ змусило багатьох задуматися, чи не планує принижений путін новий напад. З іншого боку республіканці сумніваються, чи варто витрачати десятки мільярдів.

"Зеленський повинен був вирішити все це і довести аргументи для більшого, фактично не зачитуючи список покупок. Він зробив це у своїй промові, яка була ретельно розроблена, щоб звернути увагу на багато груп, у якій український президент виглядав як вдячний, але водночас м’яко вимагав більшого", — пише видання.

Зеленський спробував звернутися до республіканців, які не бажають витрачати більше на конфлікт, кінця якого не видно. Видання пише, що у середу путін заявив, що витратить будь-який час, щоб досягти своїх цілей. "Зрозуміло, що і пан Зеленський теж", — підсумовує видання.

