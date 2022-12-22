Шеф-редактор видання OBOZREVATEL Орест Сохар підбив підсумки історичного візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки

Український президент відвідав Вашингтон, аби зняти декілька перепон, що заважають реалізації його прогнозу: йдеться про перемогу над рашистами весною.

Задач було декілька:

1. Емоційно піднатиснути на конгресменів, прискорюючи надання допомоги Україні.

• Цього тижня очікується ухвалення Конгресом чергового пакету допомоги Україні ще на $45 млрд. Тоді як забезпечити голоси в обох палатах Байдену стає дедалі важче, особливо після осінніх довиборів, на яких трампісти намагалися розіграти антиукраїнську карту.

• З цієї ж причини знято з порядку денного питання ленд-лізу. Формально нам говорять, що зброя надходить за іншими програмами, безкоштовними для України, але реальність дещо суворіша.

2. Змінити алгоритм постачання зброї, або "українське бачення перемоги", як назвав це Байден.

• Сьогодні західні партнери надають зброю Україні, лише коли ситуація стає для нас тупиковою. Ось федерасти почали громити українську енергетику, — ЗСУ отримали західні ППО; більша частина громадян країни сидить без світла — Байден виділив батарею Patriot. Так само було і з гарматами та HIMARS.

• На початку візиту Зеленського, Байден ще не був готовий пообіцяти Україні зброю, необхідну для швидкого завершення війни, в тому числі й ракети дальнього радіуса дії. У відповідь на запитання журналістів, він перерахував весь поставлений арсенал і додав: "Ми дамо Україні те, що їй потрібно для захисту та успіху на полі бою". Можливо, це елемент міжпартійної дипломатії та сподіваюся, що американський президент почув аргументи українського колеги.

• Американський комплекс Patriot відчиняє двері й для європейського Patriotʼизму. І не тільки… США прагнуть згуртувати західний альянс (який об’єктивно не готовий до можливого глобального конфлікту), навколо допомоги Україні. Про це Байден говорив окремо.

Все вказує на те, що найближчим часом Україна повинна отримати всю ту зброю, про яку говорив Залужний. Коли вона зʼявиться, то виявиться тією символічною "срібною кулею", яка вб’є кремлівського перевертня. У будь-якому разі, меседж Києва зрозумілий і правильний: пора прикінчити гадину. Принаймні, президент США, сенатори та конгресмени аплодували цій ідеї стоячи…

Джерело: Telegram-канал Ореста Сохара.