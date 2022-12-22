Російський посол у Вашингтоні відреагував на візит Зеленського: звинуватив США та Україну

Росіяни знову незадоволені відносинами США та України

Російські політики почали реагувати на візит президента України Володимира Зеленського до США. Російський посол у Вашингтоні Анатолій Антонов уже встиг заявити, що приїзд показує неготовність до миру з росією.

Він стверджує, що заяви американської преси про те, що ця росія не хоче миру неправдиві і під час візиту зміст висловлених тез нібито зводився до того, що потрібно повністю перемогти росію. Антонов вважає, що Київ та Вашингтон хочуть конфронтації та націлені на зв’язування України з потребами США.

Російський посол також сумнівається, що США справді не мають наміру вступати у конфронтацію з росією. Нагадаємо, під час пресконференції український лідер згадав і про російського президента, нагадавши про його брехню та погрози. Надсилати йому повідомлення не варто, вважає Зеленський, адже "путін більше не є суб’єктом цивілізованих людей". Окрім переговорів з американським президентом Джо Байденом, Зеленський виступив перед пресою і промовив у Конгресі США.

Крім того, Зеленський передав прапор від захисників Бахмута. Також під час візиту з’явилися деталі про те, яке озброєння буде передано Україні.