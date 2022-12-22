Российский посол в Вашингтоне отреагировал на визит Зеленского: обвинил США и Украину

Россияне опять недовольны отношениями США и Украины

Российские политики начали реагировать на визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов уже успел заявить, что приезд показывает неготовность к миру с россией.

Он утверждает, что заявления американской прессы о том, что это россия не хочет мира неправдивы и во время визита смысл высказанных тезисов якобы сводился к тому, что нужно полностью победить россию. Антонов считает, что Киев и Вашингтон хотят конфронтации и нацелены на связывание Украины с нуждами США.

Российский посол также сомневается, что США действительно не намеренны вступать в конфронтацию с россией. Напомним, во время пресс-конференции украинский лидер вспомнил и про российского президента, напомнив о его лжи и угрозах. Отправлять ему сообщения не стоит, считает Зеленский, ведь "путин более не субъект цивилизованных людей". Кроме переговоров с американским президентом Джо Байденом, Зеленский выступил перед прессой и произнес речь в Конгрессе США.

Кроме прочего, Зеленский передал флаг от защитников Бахмута. Также во время визита появились детали о том, какое вооружение будет передано Украине.