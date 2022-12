Рождество в условиях войны, причастность Ирана и победа над РФ: главные заявления Зеленского в Конгрессе США

Обращение украинского лидера получилось невероятно мощным и нашло отклик как среди украинцев, так и американцев

Двадцать один. Именно такое количество раз американские конгрессмены и конгрессвумен прервали речь президента Владимира Зеленского аплодисментами. Как известно, глава украинского государства выступил перед членами Конгресса США в ночь на 22 декабря по киевскому времени. Благодарность США за помощь, украинские будни, щемящие подарки от военных и многое другое включала в себя эта, без сомнения, историческая речь.

"Телеграф" собрал для своих читателей самые яркие и сильные моменты из спича Зеленского. Для большего удобства мы даем непосредственные цитаты из речи президента, а не пересказываем их своими словами. Итак, о самом важном!

О победе над россией

Я поздравляю всех нас с вами с первой победой – мы победили Россию in our minds (в нашем сознании — ред.)! Украинцы победили — и это дает нам смелость, которой восторгается мир. Американцы победили — и поэтому вам удалось объединить глобальное сообщество ради защиты свободы и международных правил. Европейцы победили — и вот почему Европа сейчас наиболее сильная и независимая, чем когда-либо в своей истории… У российской тирании больше нет и никогда не будет никакой власти у наших с вами minds.

Должны сделать все, чтобы страны Глобального Юга одержали такую победу. Я знаю, у россиян тоже может быть шанс на свободу, когда они победят Кремль in their minds. Но битва продолжается. И именно МЫ должны победить Кремль на поле битвы.

О тактике врага на поле боя

Российская армия использует против Бахмута и других наших городов на передовой все, что может. Преимущество оккупантов в артиллерии — очень ощутимо. У них в разы больше снарядов, чем у нас. Они используют в разы больше ракет и авиации, чем мы когда-либо имели. Но наши силы обороны стоят.

Российская тактика примитивна. Они выжигают все перед собой — любые постройки и стены. Просто, чтобы не было за чем обороняться. Они нагнали на фронт головорезов — таких, как террористы из якобы частных военных компаний — типа "Вагнер". Они отправляют зеков на войну… Они бросили все против нас так же, как в свое время другая тирания бросила все против свободного мира в Battle of the Bulge. Just as brave American soldiers resisted and fought back Hitler’s forces against all odds during the Christmas of 1944, brave Russian soldiers are doing the same to Putin’s forces this Christmas. Украина стоит и никогда не сдастся!

О причастности Ирана к войне

Если Россия не достает до наших городов артиллерией, она пытается уничтожить их ракетами. Ей даже мало ракет — Россия нашла сообщника в геноцидной политике, это Иран. Иранские убийственные дроны, идущие в Россию сотнями, стали угрозой нашей критической инфраструктуре. Так один террорист находит другого. Чтобы воевать против свободного мира… И это вопрос времени – когда они ударят по другим вашим союзникам, если мы не остановим их сейчас. We must do it!

О мире в Украине

Наивно ждать шагов к миру от государства, которому нравится быть государством-террористом. Россияне еще отравлены Кремлем. Но восстановление международного правопорядка нужно. Мир нужен. Украина дала соответствующие предложения, и как только я обсуждал их с президентом Байденом – нашу Формулу мира. Десять пунктов, которые можно и нужно реализовать ради нашей общей безопасности — гарантированной на десятилетие вперед. Саммит, который можно провести уже этой зимой – и я рад отметить сегодня, что президент Байден поддержал эту нашу инициативу. Каждый из вас, уважаемые члены Конгресса, может способствовать ее реализации. Чтобы лидерство Америки оставалось безоговорочным.

О Рождестве в условиях войны

Через два дня мы будем праздновать Рождество. Может быть, при свечах. Не потому, что так сентиментальнее. А потому, что иначе — не будет света. Прямо сейчас как следствие российских ударов более десяти миллионов человек в Украине без электричества. Миллионы — без тепла и воды. И мы не жалуемся. Мы не смотрим — кому легче, и легче ли вам. Это ваша национальная безопасность. Это результат вашей борьбы за независимость и победы в этой борьбе. Мы пройдем свою войну за независимость. Мы встретим это Рождество — и если не будет электричества, свет нашей веры в себя все равно не угаснет.

Если будут российские ракеты, мы сделаем все, что можем, чтобы защититься. Если будут иранские дроны, и нашим людям придется идти в бомбоубежище вечером перед Рождеством — украинцы и там сядут за праздничный стол и поддержат друг друга. И мы услышим миллионы голосов украинцев, все желающих одного — победы!

О благодарности США

Сейчас, перед Рождеством, в эти особые дни, я хочу поблагодарить вас. Благодарю каждую американскую семью, которая ценит тепло своего дома и желает такого же тепла другим людям. Спасибо президенту Байдену и обеим партиям Конгресса – за неоценимую помощь. Спасибо всем вашим политикам и общественным лидерам, защищающим свободу и человечность. Благодарю ваши города и общины, которые в этом году поддержали Украину, которые принимали наших людей, которые вывешивали наши флаги.

Спасибо! От каждого, кто сейчас находится в бою. От каждого, кто ждет победы.