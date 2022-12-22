"Более не субъект для цивилизованных людей": Зеленский унизил путина во время встречи с Байденом

Президент Украины прошелся по российскому диктатору

Российский диктатор владимир путин больше не является субъектом для "цивилизованных людей" и сейчас должен делать все, чтобы мир обратил на него внимание.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после встречи с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне 22 декабря.

Зеленский напомнил, что в 2019 году во время встречи "Нормандского формата" путин заверял мир в том, что полномасштабная война никогда не начнется, но, тем не менее, он солгал.

Он добавил, что теперь путин говорит, что после Украины он пойдет в другие страны, где когда-то было сильное присутствие СССР.

"У путина больное отношение к миру, нет смысла ему отправлять какие-то месседжи, он более не субъект цивилизованных людей", — отметил украинский президент.

Более того, он добавил, что сейчас именно путин должен быть заинтересован в том, чтобы мир обратил на него внимание, чтобы сохранить хоть что-то от культуры и истории своего народа и государства.

Как сообщалось ранее, для Зеленского это не единственная встреча, которую он проведет в США, так уже в 01:15 он должен встретиться со спикером Палаты представителей Ненси Пелоси, а затем выступить перед Конгрессом. Согласно информации в СМИ, туда также приедет вице-президент США Камалла Харрис.