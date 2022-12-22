"Більше не суб’єкт для цивілізованих людей": Зеленський принизив путіна під час зустрічі з Байденом

Президент України пройшовся по російському диктатору

Російський диктатор Володимир Путін більше не є суб’єктом для "цивілізованих людей" і зараз повинен робити все, щоб світ звернув на нього увагу.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції після зустрічі з американським колегою Джо Байденом у Вашингтоні 22 грудня.

Зеленський нагадав, що у 2019 році під час зустрічі "Нормандського формату" путін запевняв світ у тому, що повномасштабна війна ніколи не розпочнеться, але він збрехав.

Він додав, що тепер путін каже, що після України він піде до інших країн, де колись була сильна присутність СРСР.

"У путіна хворе ставлення до світу, немає сенсу йому відправляти якісь меседжі, він більше не є суб’єктом цивілізованих людей", — зазначив український президент.

Щобільше, він додав, що зараз саме путін має бути зацікавлений у тому, щоб світ звернув на нього увагу, щоб зберегти хоч щось від культури та історії свого народу та держави.

Як повідомлялося раніше, для Зеленського це не єдина зустріч, яку він проведе в США, так уже о 01:15 він має зустрітися зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі, а потім виступити перед Конгресом. За інформацією ЗМІ, туди також приїде віцепрезидентка США Камалла Харріс.