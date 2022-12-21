На историческую встречу к Байдену Зеленский надел свитшот за 50 долларов (фото)

Украинцы одобрили лук Владимира Зеленского в поездке в США

После информации о том, что Владимир Зеленский посетит США 21 декабря в сети не на шутку обеспокоились его внешним видом. Украинцев волновало, сменит ли глава государства свой милитари-лук на официальный костюм для встречи с Джо Байденом. Пользователи социальных сетей даже делали ставки на лук президента.

Согласно фотоматериалам зарубежных СМИ, в том числе Associated Press, Владимир Зеленский не изменил своему кежуал милитари стилю. Он прибыл в США в знаменитом свитшоте с гербом Украины оливково-зеленого цвета. Под свитшот президент подобрал свободные штаны в тон и оливковые ботинки.

Владимира Зеленского встретил Джо Байден с женой

Дизайнер свитшота — Екатерина Ковальчук из Луцка. В ее фирменном магазине приобрести свитшот, как у президента, можно за 2 тысячи гривен или 50 долларов.

Другие внимательные украинцы обратили внимание на галстук Джо Байдена -синий в желтую полоску. По словам журналистки Марины Данилюк-Ярмолаевой, в переводе с дипломатического языка это означает "Украина наш партнер".

"Свитшот Зеленского с трезубцем в оливке — хорошее визуальное об Украине и армии — как ни как, у нас миллион людей, для которых "оливка" ежедневная униформа. Историческое фото, которое через 10-20 лет будут учить ребята в школе", — написала журналист.

Ранее мы рассказывали о первых ключевых заявлениях Зеленского и Байдена. После лично беседы планируется встреча с членами Конгресса.