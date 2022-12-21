"Война между двумя мирами": два ярких фото с Зеленским и путиным сравнили в сети

В сети отмечают, что война в Украине — это война цивилизации с абсолютным злом

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, во время которой к лидерам противоборствующих стран приковано особое внимание общественности. Ведь даже одежда, в которой появляются президенты может показать отношение глав государств, в частности, к этой войне, народу и к восприятию мира в целом.

Так, после событий 20 декабря, во время которых президент Украины Владимир Зеленский посетил самую горячую точку фронта и общался с защитниками, а диктатор владимир путин награждал коллаборантов орденами, в сети начали сравнивать фотографии двух лидеров.

Так, белорусский блогер Максим Мирович, обратив внимание на два фото с Зеленским и путиным, пришел к выводу, что это "не война между двумя странами, а война между двумя мирами".

"Война между россией и Украиной это не война между двумя странами, это война между двумя мирами", — отметил Мирович.

В комментариях многие пользователи согласились с мнением блогера и подчеркнули, что российское общество сильно отличается от украинского.

Также пользователи подчеркивают отношение президентов к своему народу, в котором видна большая разница.

Напомним, что ранее пользователи сети высмеяли новое заявление российского диктатора путина, в котором он попытался оправдать захват украинских территорий.