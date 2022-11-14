Пуховики Зеленского и путина сравнили в цене - россиянам пришлось утереться

Внешний вид президента Украины обсуждают в сети

Спустя всего три дня после освобождения Херсона, в город прибыл президент Украины Владимир Зеленский, что уже вызвало невнятную реакцию в кремле, а также показательный ответ в сети.

Так автор одного из пропагандистских телеграм-каналов указал на то, что глава украинского государства приехал в город в куртке за 8700 гривен, в то время, как российский диктатор на публике появляется в дорогих вещах именитых брендов.

В частности он вспомнил, что во время визита в Рязанскую область на путине был пуховик за 363 тысячи рублей (218 тысяч гривен), а во время посещения Тверской области и вовсе появился перед публикой в пуховике за 1,5 миллиона (почти 907 тысяч гривен).

Пропагандист задался вопросом о том, что в головах у людей, которые отвечают за одежду российского диктатора и пожаловался на то, что россия войну на информационном поле проигрывает.

Также на подобное различие в одежде обратил внимание белорусский блогер Максим Мирович, который известен своей критикой СССР и россии. Помимо одежды глав государств он также показал экипировку бойцов ВСУ и российской армии.

Как сообщалось ранее, после визита Зеленского в Херсон, реакция поступила и от кремля. Так спикер путина дмитрий песков заявил, что руководство рф комментировать это не будет и что там продолжают считать Херсон своей территорией. Неуверенное заявление представителя российского диктатора уже вызвало волну насмешек в сети.