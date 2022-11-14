Пуховики Зеленського та путіна порівняли в ціні — росіянам довелося втертися

Зовнішній вигляд президента України обговорюють у мережі

Через три дні після звільнення Херсона, до міста прибув президент України Володимир Зеленський, що вже викликало невиразну реакцію в кремлі, а також показову відповідь у мережі.

Так автор одного з пропагандистських телеграм-каналів зазначив, що глава української держави приїхав у місто в куртці за 8700 гривень, тоді як російський диктатор на публіці з’являється в дорогих речах іменитих брендів.

Зокрема він згадав, що під час візиту до Рязанської області на путіні був пуховик за 363 тисячі рублів (218 тисяч гривень), а під час відвідування Тверської області взагалі з’явився перед публікою в пуховику за 1,5 мільйона (майже 907 тисяч гривень).

Пропагандист запитав, що в головах у людей, які відповідають за одяг російського диктатора і поскаржився на те, що росія війну на інформаційному полі програє.

Також на подібну різницю в одязі звернув увагу білоруський блогер Максим Мирович, який відомий своєю критикою СРСР та рф. Крім одягу глав держав він також показав екіпірування бійців ЗСУ та російської армії.

Як повідомлялося раніше, після візиту Зеленського до Херсона реакція надійшла і від кремля. Так спікер путіна дмитро пісков заявив, що керівництво росії коментувати це не буде і що там продовжують вважати Херсон своєю територією. Невпевнена заява представника російського диктатора вже викликала хвилю глузувань у мережі.