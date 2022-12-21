"Війна між двома світами": два яскраві фото з Зеленським і путіним порівняли в мережі

У мережі наголошують, що війна в Україні – це війна цивілізації з абсолютним злом

В Україні триває повномасштабна війна з росією, під час якої до лідерів протиборчих країн прикута особлива увага громадськості. Адже навіть одяг, у якому з’являються президенти, може показати ставлення глав держав, зокрема, до цієї війни, народу та до сприйняття світу в цілому.

Так, після подій 20 грудня, під час яких президент України Володимир Зеленський відвідав найгарячішу точку фронту та спілкувався із захисниками, а диктатор владимир путін нагороджував колаборантів орденами, у мережі почали порівнювати фотографії двох лідерів.

Так, білоруський блогер Максим Мирович, звернувши увагу на два фото із Зеленським та путіним, дійшов висновку, що це "війна між двома світами".

"Війна між росією та Україною це не війна між двома країнами, це війна між двома світами", — зазначив Мирович.

У коментарях багато користувачів погодилися з думкою блогера і наголосили, що російське суспільство сильно відрізняється від українського.

Також користувачі підкреслили відношення президентів до свого народу, в якому видно велику відмінність.

Нагадаємо, що раніше користувачі мережі висміяли нову заяву російського диктатора путіну, в якій він спробував виправдати захоплення українських територій.