путін нагородив орденами головних колаборантів — двох із чотирьох виділив особливо

псевдочиновники розтеклися в словах подяки путіну

Російський диктатор володимир путін нагородив орденами своїх поплічників на окупованих територіях України. Вручення нагород проходило у Катерининській залі Кремля.

Як повідомляють російські ЗМІ, орден "За заслуги перед Батьківщиною" вищого ступеня отримали псевдоголови так званих "ДНР" та "ЛНР" деніс пушилін та леонід пасічник. А так звані "губернатори" тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей євгеній балицький та владимир сальдо були удостоєні лише ордену "За заслуги перед Батьківщиною" третього ступеня.

Пропагандисти зазначають, що орден "За заслуги перед Вітчизною" "призначений для нагородження громадян за видатні заслуги, пов’язані зі зміцненням росії, соціально-економічним розвитком країни, науково-дослідною діяльністю, розвитком культури та мистецтва, видатними спортивними досягненнями, зміцненням миру, дружби та співробітництва між народами за значний внесок у зміцнення обороноздатності країни”.

Варто зазначити, що в Україні вже встигли відреагувати на цю новину. Так, речник Одеської ОВА Сергій Братчук, коментуючи нагородження колаборантів, написав у своєму Telegram-каналі таке:

"Не скарбимо. У сенсі не вітаємо. Просто нагадую: перед публікацією некрологів на росії нерідко нагороджують".

Здобувши нагороди від диктатора, псевдочиновники розтеклися в словах подяки путіну.

"Це не тільки моя нагорода, а й нагорода кожного жителя "Луганської Народної Республіки". <…> Хотів би висловити величезні слова подяки особисто вам і всьому російському народу, всім росіянам за допомогу, без якої ми б не відбулися як республіка і нам було б практично неможливо вижити", — так, наприклад, дякував путіну пасічник.

пушилін ж підкреслив, що завдяки російській окупації псевдореспубліка нібито впорається з усіма завданнями, що стоять перед нею.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ватажок терористів ДНР розповів про бажання захоплення кількох українських міст.