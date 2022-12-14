Путінська маріонетка пушилін назвав два міста України, які "треба звільнити" — це не Херсон та Запоріжжя

Терміни "звільнення" окупанти не готові називати

Ватажок бойовиків так званої "ДНР" денис пушилін зробив нову безглузду заяву, назвавши два міста, які окупанти хотіли б захопити — це Одеса та Чернігів.

В інтерв’ю агентству РИА "Новости" пушилін зазначив, що, на його думку, окупація цих міст відбудеться, але зараз він не готовий називати конкретні строки, коли це може статися.

"Якщо брати інші російські міста (тобто українські міста, — Ред.) — Чернігів та Одесу, інші населені пункти, які, я вважаю, повинні бути звільнені (тобто. окуповані росіянами, — Ред.), я думаю, ми без цього не обійдемося", — зазначив Пушилін.

За його словами, російські окупанти зараз націлені на "звільнення" так званої "ДНР".

На заяви пушиліна вже встигли відреагувати у мережі.

Нагадаємо, що раніше прессекретар путіна дмитро пєсков заявив, що росія може спробувати захопити частину українських міст. За його словами, окупанти мають намір "звільняти" регіони, які незаконно були приєднані до росії, а потім звільнені українськими військовими. Таким чином, кремль офіційно оголошує, що хоче знову захопити Херсон і, очевидно, Запоріжжя.