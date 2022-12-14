Путинская марионетка пушилин назвал два города Украины, которые "надо освободить" - это не Херсон и Запорожье

Сроки "освобождения" оккупанты не готовы называть

Главарь боевиков так называемой "ДНР" денис пушилин сделал новое нелепое заявление, назвав два города, которые оккупанты хотели бы захватить — это Одесса и Чернигов.

В интервью агентству РИА "Новости" пушилин отметил, что, по его мнению, оккупация этих городов произойдет, но сейчас он не готов называть конкретные сроки, когда это может случиться.

"Если брать другие русские города (т.е. украинские города, — Ред) — Чернигов и Одессу, другие населенные пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены (т.е. оккупированы россиянами, — Ред.), я думаю, мы без этого не обойдемся", — отметил Пушилин.

По его словам, российские оккупанты сейчас нацелены на "освобождение" так называемой "ДНР".

На заявления пушилина уже успели отреагировать в сети.

Напомним, что ранее пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил, что россия может попытаться захватить часть украинских городов. По его словам, оккупанты намерены "освобождать" регионы, которые незаконно были присоединены к россии, а затем освобождены украинскими военными. Таким образом кремль официально объявляет, что хочет снова захватить Херсон и, очевидно, Запорожье.