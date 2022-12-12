нарышкин в Вене? Мужчину, похожего на главу путинской разведки, заметили в ЕС (фото)

Если это нарышкин, то возникает вопрос — как он туда попал?

Украинские журналисты заметили в столице Австрии мужчину, похожего на директора Службы внешней разведки россии сергея нарышкина. Если это действительно он, то возникает вопрос, каким образом он оказался в стране Евросоюза.

Журналист издания "Украинская правда" Михаил Ткач на своей странице в Facebook, рассказал о неожиданной находке в Вене. По его словам, в одном из ресторанов столице Австрии был замечен мужчина, который похож на сергея нарышкина. Мужчина находился в заведении в компании двух женщин.

"Мужчина похож на директора службы внешней разведки россии сергея нарышкина вчера в компании двух женщин ужинал в ресторане Regina Margherita в центре Вены. Источники сообщают, что компания говорила по-русски", — отметил Ткач.

В связи с этим журналист задался вопросом о том, если это действительно нарышкин, то каким образом он попал в ЕС, ведь еще с 2014 года он находится под санкциями за Крым и официально ему запрещен туда въезд.

В то же время, в комментариях к посту Ткача многие отмечают, что человек на фото не очень похож на нарышкина.

Мужчина, похожий на Нарышкина в Вене

Напомним, ранее мы писали о том, что глава российской Службы внешней разведки сергей нарышкин разразился новым безумным заявлением насчет Польши и Украины.

Также мы сообщали о том, что в окружении путина назревают сразу несколько бунтов. Одним из недовольных действиями главы кремля является сергей нарышкин.