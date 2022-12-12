наришкін у Відні? Чоловіка, схожого на голову путінської розвідки, помітили у ЄС (фото)

Якщо це наришкін, виникає питання — як він туди потрапив?

Українські журналісти помітили у столиці Австрії чоловіка, схожого на директора Служби зовнішньої розвідки росії сергія наришкіна. Якщо це справді він, то постає питання, яким чином він опинився в країні Євросоюзу.

Журналіст видання "Українська правда" Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook розповів про несподівану знахідку у Відні. За його словами, в одному з ресторанів столиці Австрії було помічено чоловіка, який схожий на Сергія Наришкіна. Чоловік перебував у закладі у компанії двох жінок.

"Чоловік схожий на директора служби зовнішньої розвідки росії сергія наришкіна вчора в компанії двох жінок вечеряв у ресторані Regina Margherita в центрі Відня. Джерела повідомляють, що компанія говорила російською", — зазначив Ткач.

У зв’язку з цим журналіст поставив питання про те, якщо це справді наришкін, то яким чином він потрапив до ЄС, адже ще з 2014 року він перебуває під санкціями за Крим і офіційно йому заборонено туди в’їзд.

У той же час, у коментарях до посту Ткача багато хто зазначає, що людина на фото не дуже схожа на наришкіна.

Чоловік, схожий на Нарышкина у Відні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава російської Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін вибухнув новою шаленою заявою щодо Польщі та України.

Також ми повідомляли про те, що в оточенні путіна назрівають одразу кілька бунтів. Одним із незадоволених діями глави кремля є Сергій Наришкін.