наришкін у Відні? Чоловіка, схожого на голову путінської розвідки, помітили у ЄС (фото)
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Якщо це наришкін, виникає питання — як він туди потрапив?
Українські журналісти помітили у столиці Австрії чоловіка, схожого на директора Служби зовнішньої розвідки росії сергія наришкіна. Якщо це справді він, то постає питання, яким чином він опинився в країні Євросоюзу.
Журналіст видання "Українська правда" Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook розповів про несподівану знахідку у Відні. За його словами, в одному з ресторанів столиці Австрії було помічено чоловіка, який схожий на Сергія Наришкіна. Чоловік перебував у закладі у компанії двох жінок.
"Чоловік схожий на директора служби зовнішньої розвідки росії сергія наришкіна вчора в компанії двох жінок вечеряв у ресторані Regina Margherita в центрі Відня. Джерела повідомляють, що компанія говорила російською", — зазначив Ткач.
У зв’язку з цим журналіст поставив питання про те, якщо це справді наришкін, то яким чином він потрапив до ЄС, адже ще з 2014 року він перебуває під санкціями за Крим і офіційно йому заборонено туди в’їзд.
У той же час, у коментарях до посту Ткача багато хто зазначає, що людина на фото не дуже схожа на наришкіна.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава російської Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін вибухнув новою шаленою заявою щодо Польщі та України.
Також ми повідомляли про те, що в оточенні путіна назрівають одразу кілька бунтів. Одним із незадоволених діями глави кремля є Сергій Наришкін.