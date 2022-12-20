путин наградил орденами главных коллаборантов - двоих из четырех выделил особо

псевдочиновники растеклись в словах благодарности путину

Российский диктатор владимир путин наградил орденами своих приспешников на оккупированных территориях Украины. Вручение наград проходило в Екатерининском зале Кремля.

Как сообщают российские СМИ, орден "За заслуги перед Отечеством" высшей степени получили псевдоглавы так называемых "ДНР" и "ЛНР" денис пушилин и леонид пасечник. А так называемые "губернаторы" временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей евгений балицкий и владимир сальдо были удостоены только ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.

Пропагандисты отмечают, что орден "За заслуги перед Отечеством" "назначен для награждения граждан за выдающиеся заслуги, связанные с укреплением россии, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны".

Стоит отметить, что в Украине уже успели отреагировать на данную новость. Так, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, комментируя награждение коллаборантов, написал в своем Telegram-канале следующее:

"Не скарбим. В смысле, не поздравляем. Просто напоминаю: перед публикацией некрологов на россии нередко награждают".

Получив награды от диктатора, псевдочиновники растеклись в словах благодарности путину.

"Это не только моя награда, но и награда каждого жителя "Луганской Народной Республики". <…> Хотел бы выразить огромные слова благодарности лично вам и всему российскому народу, всем жителям россии за помощь, без которой мы бы не состоялись как республика и нам бы было практически невозможно выжить", — так, например, благодарил путина пасечник.

пушилин же подчеркнул, что благодаря российской оккупации псевдореспублика якобы справится со всеми стоящими перед ней задачами.

Напомним, ранее мы писали о том, что главарь террористов "ДНР" расскзал о желании захвата нескольких украинских городов.