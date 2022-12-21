На історичну зустріч до Байдена Зеленський надів світшот за 50 доларів (фото)

Українці схвалили лук Володимира Зеленського у поїздці до США

Після інформації про те, що Володимир Зеленський відвідає США 21 грудня у мережі не на жарт стурбувалися його зовнішнім виглядом. Українців хвилювало, чи змінить глава держави свій мілітарі-лук на офіційний костюм для зустрічі з Джо Байденом. Користувачі соціальних мереж навіть робили ставки на лук президента.

Згідно з фотоматеріалами зарубіжних ЗМІ, у тому числі Associated Press, Володимир Зеленський не змінив свого кежуалу мілітарі стилю. Він прибув до США у знаменитому світшоті з гербом України оливково-зеленого кольору. Під світшот президент підібрав вільні штани в тон та оливкові черевики.

Володимира Зеленського зустрів Джо Байден із дружиною

Дизайнер світшота – Катерина Ковальчук із Луцька. У її фірмовому магазині придбати світшот, як у президента, можна за 2 тисячі гривень чи 50 доларів.

Інші уважні українці звернули увагу на краватку Джо Байдена – синю у жовту смужку. За словами журналістки Марини Данилюк-Ярмолаєвої, у перекладі з дипломатичної мови це означає "Україна наш партнер".

"Світшот Зеленського з тризубом в оливці — гарне візуальне про Україну та армію — як не як, у нас мільйон людей, для яких "оливка" щоденна уніформа. Історичне фото, яке через 10-20 років будуть вчити діти в школі", — написала журналіст.

Раніше ми розповідали про перші ключові заяви Зеленського та Байдена. Після особистої розмови планується зустріч із членами Конгресу.