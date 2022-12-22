Зеленский выдал мощную речь в Конгрессе и передал парламентариям флаг из Бахмута: "Мы стоим, мы боремся и мы выигрываем"

Глава государства призвал чиновников принять решения о поддержке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в конце своего выступления перед Конгрессом США передал спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и вице-президенту Камале Харрис флаг, который он получил от украинских защитников в Бахмуте.

Трансляцию выступления вел Youtube-канал "Голос Америки". В своей речи Зеленский поблагодарил всех американцев и руководство США за то, что поддерживали Украину.

"Когда я был вчера в Бахмуте, наши герои передали мне этот флаг. Это боевой флаг. Флаг тех, кто защищает Украину, Европу и мир ценой своих жизней", — сказал он.

Зеленский отметил, что бойцы ВСУ попросили передать этот флаг членам Палаты представителей и Сената, чьи решения могут спасти жизни миллионов людей.

"Это знамя символизирует то, что мы победим в этой войне. Мы стоим, мы боремся и мы выигрываем. Ибо мы – вместе. Украина, Америка и весь свободный мир", — добавил он и призвал чиновников принять необходимые решения о поддержке украинцев.

Зеленский передал флаг из Бахмута

Выступление Зеленского встретили оввациями

Зеленский в Бахмуте

Как сообщалось ранее, до выступления в Конгрессе Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. А позже лидеры двух стран дали совместную пресс-конференцию, во время которой он рассказал, каким видит "справедливый мир" с россией.