Шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар подвел итоги исторического визита президента Зеленского в Соединенные Штаты Америки

Украинский президент посетил Вашингтон, чтобы снять несколько препятствий, мешающих реализации его прогноза: речь идет о победе над рашистами весной.

Задач было несколько:

1. Эмоционально поддавить конгрессменов, ускоряя оказание помощи Украине.

• На этой неделе ожидается принятие Конгрессом очередного пакета помощи Украине еще на $45 млрд. В то время, как обеспечить голоса в обеих палатах Байдену становится все труднее, особенно после осенних довыборов, на которых трамписты пытались разыграть антиукраинскую карту.

• По этой же причине снят с повестки дня вопрос ленд-лиза. Формально нам говорят, что оружие поступает по другим программам, бесплатным для Украины, но реальность несколько суровее.

2. Изменить алгоритм поставки оружия или "украинское видение победы", как назвал это Байден.

• Сегодня западные партнеры предоставляют оружие Украине, только когда ситуация становится для нас тупиковой. Вот федерасты начали громить украинскую энергетику — ВСУ получили западные ПВО; большинство граждан страны сидит без света – Байден выделил батарею Patriot. Так же было и с пушками и HIMARS.

• В начале визита Зеленского Байден еще не был готов пообещать Украине оружие, необходимое для быстрого завершения войны, в том числе и ракеты дальнего радиуса действия. В ответ на вопросы журналистов он перечислил весь поставленный арсенал и добавил: "Мы дадим Украине то, что ей нужно для защиты и успеха на поле боя". Возможно, это элемент межпартийной дипломатии и надеюсь, что американский президент услышал доводы украинского коллеги.

• Американский комплекс Patriot открывает двери и для европейского Patriot’изма. И не только… США стремятся сплотить западный альянс (который объективно не готов к возможному глобальному конфликту) вокруг помощи Украине. Об этом Байден говорил отдельно.

Все указывает на то, что в ближайшее время Украина должна получить все оружие, о котором говорил Залужный. Когда она появится, то окажется той символической "серебряной пулей", который убьет кремлевского оборотня. Во всяком случае, месседж Киева понятен и правильный: пора прикончить гадину. По крайней мере президент США, сенаторы и конгрессмены аплодировали этой идее стоя…

Источник: Telegram-канал Ореста Сохара.