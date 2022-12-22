Візит Зеленського до США: прес-секретар путіна знайшов привід поскаржитися

Візит Зеленського до США прокоментував Дмитро Пєсков.

У кремлі "зі співчуттям" відреагували на візит президента України Володимира Зеленського до США. Там не побачили готовності прислухатися до заклопотаності росії.

Як передають російські засоби масової пропаганди, прес-секретар володимира путіна дмитро пєсков, коментуючи візит Зеленського до Вашингтона, заявив, що в Москві не побачили ні з боку Байдена, ні з боку Зеленського слів, "які можна сприймати як потенційну готовність прислухатися до стурбованості. ".

Також пєсков сказав, що під час зустрічі двох лідерів "реально закликів до миру не прозвучало, не було застережень щодо варварських обстрілів житлових будинків Донбасу".

Це, на думку, речника кремлівського диктатора нібито свідчить про те, що "США продовжують свою лінію, щоб воювати з росією до останнього українця".

Зазначимо, що раніше в росії вже висловлювали невдоволення цим візитом Зеленського. Посол росії у Вашингтоні заявив, що приїзд показує неготовність до миру з росією.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні назвали чотири головні висновки зустрічі президентів США та України.

Також ми повідомляли, що президент України під час виступу перед Конгресом США передав парламентаріям прапор із Бахмута.